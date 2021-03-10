10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/, Хоккеисты "Авангарда" и московского "Динамо" вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Омский "Авангард" в пятом матче серии победил "Автомобилист" из Екатеринбурга со счетом 3:1 (0:1, 3:0, 0:0). Счет на шестой минуте открыл опытнейший игрок уральцев Павел Дацюк. Он стал самым возрастным автором гола в плей-офф КХЛ, отличившись в возрасте 42 лет и 233 дней, прежний рекорд принадлежал Сергею Федорову (42 года и 100 дней). На это взятие ворот сибиряки ответили шайбами Сергея Толчинского, Иржи Секача и Алексея Береглазова. Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу "Авангарда".

Московское "Динамо" дома обыграло череповецкую "Северсталь" со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). Шайбы забросили Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин, Оскар Линдберг и Вячеслав Кулемин. У череповчан голы на свой счет записали Индржих Абдул и Вадим Кудако, сделавший дубль в своей 300-й игре в КХЛ. Таким образом серия первого раунда плей-офф чемпионата КХЛ завершилась в пользу команды экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова – 4:1.

Пока не ясно чем завершится серия 1/8 финала Кубка Гагарина в противоборстве магнитогорского "Металлурга" и казахстанского "Барыса". После победы в пятой встрече со счетом 5:1 (2:0, 3:1, 0:0), преимущество на стороне "сталеваров"(3:2), которым осталась одна победа до выхода в следующую стадию розыгрыша почетного трофея.

Счет в матче открыл на второй минуте капитан "Магнитки" Сергей Мозякин. Также у хозяев отличились Николай Прохоркин, Николай Голдобин, Тэйлор Бек и Деннис Расмуссен. У гостей шайбу забросил Кертис Волк. Шестой матч противостояния пройдет в Нур-Султане 12 марта.

Также в четвертьфинал Кубка Гагарина вышли московский ЦСКА, ярославский "Локомотив", казанский "Ак Барс" и питерский СКА.-0-