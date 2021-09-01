Хоккеисты "Авангарда" и ЦСКА откроют новый сезон КХЛ

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" и московский ЦСКА сегодня в подмосковной Балашихе встретятся в стартовом матче нового, 14-го по счету сезона Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне обладателем главного приза КХЛ Кубка Гагарина стали омские хоккеисты, победившие в финальной серии московских армейцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В регулярном чемпионате КХЛ примут участие 24 клуба, разделенные на Западную и Восточную конференции. Минское "Динамо" сыграет на Западе в дивизионе Анатолия Тарасова. Три первых поединка подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на выезде: 3 сентября в гостях у московских динамовцев, 5 сентября в Череповце с "Северсталью", 7 сентября в Ярославле с "Локомотивом". Свой первый матч на льду "Минск-Арены" динамовцы сыграют 10 сентября против "Автомобилиста" из Екатеринбурга. В прошлом сезоне минские "зубры" в пятый раз пробились в плей-офф, где уступили питерскому СКА. Минчане всякий раз покидают нокаут-раунд после первого раунда.

Регулярный чемпионат завершится в начале марта 2022 года, каждая команда проведет в нем по 56 матчей, после чего стартует плей-офф Кубка Гагарина с участием 16 клубов (по 8 из каждой конференции). Главный трофей КХЛ трижды выигрывал казанский "Ак Барс", по два раза им владели хоккеисты магнитогорского "Металлурга", московского "Динамо" и СКА из Санкт-Петербурга, по разу - ЦСКА, "Авангард" и уфимский "Салават Юлаев".-0-