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26 апреля 2021, 22:04

Хоккеисты "Авангарда" обыграли ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина

Фото из архива
Фото из архива

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты омского "Авангарда" обыграли ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Боба Хартли с начала игры владели небольшим преимуществом, однако реализовать его достаточно долго не могли. Защитники и вратарь ЦСКА ошибок не допускали. Нападающие армейского клуба на выпады "ястребов" старались отвечать острыми атаками.

В такой ситуации лучше сориентировались игроки омского клуба, которые во втором периоде заставили дважды капитулировать вратаря ЦСКА. На 25-й минуте счет открыл Дамир Шарипзянов, а через 10 минут Рид Буше удвоил преимущество своей команды в счете.

В заключительной трети матча команды продолжали обмениваться острыми атаками, но счет не изменился.

Таким образом, "Авангард" повел в финальной серии Кубка Гагарина до четырех побед - 3:2. Шестой матч, который может стать заключительным, состоится в среду в подмосковной Балашихе.-0-

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