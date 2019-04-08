Хоккеисты "Авангарда" обыграли в овертайме "Салават Юлаев" и вышли в финал плей-офф КХЛ

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авангарда" обыграли в овертайме со счетом 1:0 уфимский "Салават Юлаев" и вышли в финал плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. Решающая шайба была заброшено омичами на 110-й минуте игры. Автором гола стал защитник "Авангарда" Алексей Бондарев. Итог серии - 4:2.

Второй финалист Кубка Гагарина определится в противостоянии московского ЦСКА и питерского СКА. Счет в серии - 3:3. Седьмая игра состоится 9 апреля в Москве.-0-