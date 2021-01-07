7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авангарда" одержали победу над "Северсталью" в матче чемпионата КХЛ - 4:3 (1:2, 3:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Шайбы у победителей забросили Рид Буше, Алексей Потапов, Павел Дедунов и Оливер Каски. Также отметим белорусского хоккеиста Кирилла Готовца, который отличился результативной передачей. Еще один представитель отечественной школы хоккея Никита Комаров очков не набрал. В составе проигравших отличились Йоонас Няттинен, Никита Гуслистов и Игорь Гераськин. Белорус Владислав Кодола, выступающий за череповчан, результативных действий не совершил.
В матче нижегородского "Торпедо" и магнитогорского "Металлурга", выступающий за "автозаводцев" белорус Андрей Белевич отметился голевой передачей. Однако это не помогло его команде, которая потерпела поражение со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). На шайбы Тэйлора Бека, Сергея Мозякина и Архипа Неколенко нижегородцы ответили двумя точными "выстрелами" Михаила Варнакова и Ивана Чеховича.
Отметим также результативную победу ярославского "Локомотива", которым руководит белорусский специалист Андрей Скабелка. "Железнодорожники" нанесли третье кряду поражение петербургскому СКА - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). У ярославцев отличились Павел Красковский, Георгий Иванов, Андре Петерссон и Максим Осипов. У "армейцев" заброшенная шайба на счету Миро Аалтонена.
В еще одном поединке игрового дня новосибирская "Сибирь" нанесла поражение китайскому "Куньлуню" - 6:1 (1:0, 1:1, 4:0). У "снеговиков" голы на счету Андрея Ермакова, Владислава Ушенина, Данила Романцева, Дмитрия Саюстова, Юусо Пуустинена и Виктора Комарова. В составе проигравших единственная шайба на счету Спенсера Фу.-0-