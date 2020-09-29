29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авангарда" одолели финский "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ. Судьба поединка решилась в овертайме – 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В команде, цвета которой защищают белорусы Кирилл Готовец и Андрей Стась шайбы забрасывали Егор Чинахов, оформивший голевой дубль и Сергей Шумаков. У финнов дважды отличился Никлас Енсен.

Магнитогорский "Металлург" в серии буллитов обыграл ярославский "Локомотив", с которым работает белорусский специалист Андрей Скабелка – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе "железнодорожников" отличились Роман Савченко, Егор Коршков и Павел Красковский. У победителей Егор Яковлев забросил первую шайбу своей дружины и победный буллит. Кроме того результативно атаки "сталеваров" завершали Семен Кошелев и Егор Мартынов.

Стоит отметить победу нижегородского "Торпедо" над "Ак Барсом" – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0). Встреча в Нижнем Новгороде с самого начала шла под диктовку хозяев, в ростере которых значатся два белоруса Андрей Белевич и Егор Юзленко. Однако забрасывали шайбы в ворота команды из Татарстана не они, а Михаил Варнаков, Сергей Гончарук, Антон Шенфельд и Семен Ручкин. У "Ак Барса", за который играет белорусский защитник Кристиан Хенкель отличились Стефан Да Коста и Найджел Доус.

Еще одна дружина из Татарстана, "Нефтехимик" заставила признать свое превосходство соперников из "Кунлунь Ред Старз" – 4:3 (2:0, 2:2, 0:1). В составе гостей шайбы забросили Алексей Волгин, Марат Хайруллин, Павел Порядин и Александр Кучерявенко. У номинальных хозяев дубль сделал Тайлер Вон, а также отличился Глеб Зырянов.

Кроме того, челябинский "Трактор" нанес поражение "Сочи" белорусского тренера Александра Андриевского – 4:2 (1:0, 0:1, 3:1). Голевые атаки "медведей" завершали Сергей Калинин, Понтус Оберг, Лукаш Седлак и Томаш Гика. За "леопардов" забрасывали Даниил Мироманов и Ере Карьялайнен.

Еще один поединок запланированный на 29 сентября, между рижским "Динамо" и ЦСКА не состоялся из-за того, что основной состав команды из столицы Латвии находится на карантине в связи со случаями заболевания коронавирусом, а резерв против "армейцев" рижане выставить отказались. Таким образом, решением директората КХЛ "Динамо" было засчитано техническое поражение.

В турнирной таблице чемпионата КХЛ лидирует "Авангард", на счету которого 12 очков в 12-ти встречах. У идущего вторым ЦСКА – 17 пунктов после 10-ти игр. На один матч больше и столько же очков у идущего третьим "Ак Барса". Минское "Динамо" после 10-ти поединков замыкает пятерку лучших дружин лиги с 16-ю очками.

"Зубры" 1 октября, в рамках чемпионата КХЛ померятся силами с рижским "Динамо" и завершат выездную серию матчей. -0-