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27 сентября 2020, 22:22

Хоккеисты "Авангарда" победили "Металлург" и захватили лидерство в чемпионате КХЛ

Фото ХК "Металлург"
Фото ХК "Металлург"

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авангарда" победили "Металлург" со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) и захватили лидерство в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У победителей отметились заброшенными шайбами Корбэн Найт и Сергей Шумаков. Отметим, что у автора второго взятия ворот был шанс оформить голевой дубль, однако на 39-й минуте встречи он не реализовал буллит.

Вратарь омичей Эмиль Гарипов первым из вратарей лиги сыграл три матча "на ноль" в текущем сезоне. Что касается белорусов, то выступающие за "Авангард" Андрей Стась и Кирилл Готовец отличиться не смогли.

В еще одном матче, московский ЦСКА на выезде победил "Йокерит" - 4:2 (1:1, 0:1, 3:0). У Творцами армейской виктории стали Антон Слепышев, Сергей Андронов, Андрей Светлаков и Дмитрий Саморуков. У финнов шайбы забрасывали Ессе Йоэнсуу и Вели-Матти Савинайнен.

Стоит также отметить победу нижегородского "Торпедо" над нижнекамским "Нефтехимиком" - 5:1 (2:0, 0:0, 3:1). Тем более, что автором одной из шайб в ворота "волков" на 52-й минуте матча стал белорусский форвард Андрей Белевич. Для него это третий гол в сезоне. Также болельщиков команды из Татарстана огорчали Сергей Гончарук, сделавший дубль, Крис Уайдмэн и Антон Шенфельд. У "Нефтехимика" отличился Павел Порядин. Игравший в третьем звене этой дружины белорус Роман Граборенко заработал четыре минуты штрафа.

В споре казанского "Ак Барса" и череповецкой "Северстали" аргументы "стальных" перевесили доводы гостей - 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Таким образом татарстанская дружина не смогла продлить семиматчевую беспроигрышную серию. У составе череповецкой команды шайбы забросили Индржих Абдул и дважды Даниил Вовченко. К сожалению белорус Владислав Кодола покинул площадку после матча без результативных баллов. У "Ак Барса" голы на счету Михаила Фисенко и Артема Галимова. Белорусский защитник "барсов" Кристиан Хенкельзаработал две минуты штрафа.

Таким образом, в чемпионате КХЛ лидирует "Авангард" с 18-ю очками после 11-ти матчей. Второе место у "Ак Барса" - 10 игр/17 пунктов. Замыкает тройку лучших "Салават Юлаев". У уфимцев после 11-ти матчей 16 очков. Минское "Динамо" проведя 9 матчей заработало 14 баллов. Столько же, у питерского СКА и екатеринбургского "Автомобилиста". Однако они опережают минчан по дополнительным показателям. Следующий матч в рамках чемпионата КХЛ белорусская дружина проведет 29 сентября в Череповце с местной "Северсталью". -0-

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