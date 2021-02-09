Хоккеисты "Авангарда" победили рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авангарда" обыграли рижское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ со счетом 1:5 (1:0, 0:4, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сожалению, белорусские игроки сибирской дружины взятиями ворот не отметились. Счет открыли игроки "Динамо". На 17-й минуте отличился Рихардс Букартс, которому ассистировали Янис Шваненбергс и Микс Туманов. Однако удержать преимущество рижане не смогли.

Заброшенными шайбами в составе победителей, которые продолжили беспроигрышную серию до четырех матчей, отметились Рид Буше (на 27-й и 40-й минутах), второй раз за карьеру в лиге забросивший две шайбы в матче, Клим Костин (27, 32), оформивший свой первый голевой дубль в КХЛ, и Сергей Толчинский (43).

Ранее в этом сезоне "Авангард" одержал победу над "Динамо" в Риге со счетом 2:1. Стоит отметить, что латвийский клуб, потерявший шансы на продолжение турнирной борьбы в плей-офф КХЛ, не обыгрывал "Авангард" в гостях с ноября 2015 года.-0-