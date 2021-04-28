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28 апреля 2021, 21:37

Хоккеисты "Авангарда" стали обладателями Кубка Гагарина

Фото из vk-аккаунта ХК "Авангард" Омск
Фото из vk-аккаунта ХК "Авангард" Омск

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Авангарда", обыграв ЦСКА с минимальным преимуществом - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), стали победителями финальной серии Кубка Гагарина в 13-м сезоне КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе омского клуба обладателями почетного трофея стали белорусские хоккеисты Кирилл Готовец, Андрей Стась и Никита Комаров.

C первых минут москвичи пошли вперед, выиграв стартовое вбрасывание. Уже в дебюте матча могли поразить ворота соперников Мэт Робинсон, Артем Сергеев и Константин Окулов. Однако вратарь омичей Шимон Грубец действовал в рамке уверенно. В одном из эпизодов хорош был белорусский игрок "Авангарда" Кирилл Готовец, заблокировавший бросок Андронова. Омичи ответили броском Вилле Покки, а на 20-й минуте Сергей Толчинский завершил старания партнеров по команде и открыл счет.

Во второй двадцатиминутке ЦСКА едва не пропустил шайбу на 22-й минуте, но Клим Костин не смог переиграть голкипера армейцев. Через минуту уже москвичи могли праздновать успех, однако Мэт Робинсон попал в штангу. Моменты также упустили Максим Шалунов, Иван Телегин, Максим Мамин. Ближе к концу второго периода блокировали броски игроков ЦСКА Кирилл Готовец и Оливер Каски.

Третий период также прошел под аккомпанемент атак армейцев, которые заперли "Авангард" в своей зоне. Однако самоотверженная игра игроков омского клуба, среди которых выделялся Дамир Шарипзянов, трижды встававший на пути опаснейших бросков Константина Окулова, не позволила ЦСКА уйти от поражения.

Таким образом, счет в финальной серии до четырех побед стал 4:2 в пользу "Авангарда".-0-

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