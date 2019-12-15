Хоккеисты Австрии стали победителями молодежного ЧМ в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Австрии победила команду Словении в основное время со счетом 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) в матче заключительного тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе в Минске и стала недосягаема для конкурентов в борьбе за повышение в классе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Австрийцы решили не откладывать вопрос о победе, уже в первом периоде дважды огорчив вратаря словенцев Ушника. Под занавес стартового периода отличились Сенна Питерс и Поль Хубер. Второй период прошел во взаимных атаках хоккеистов двух команд, однако счет так не изменился.

В заключительной трети матча могло показаться, что интрига ожила, когда словенцы благодаря Маю Тавчару сократили отставание от альпийской дружины. Однако чуда не случилось. Максимилиан Реберниг и Поль Хубер установили окончательный счет, официально оформив путевку в высший дивизион молодежного хоккея для своей команды.-0-

Фото Андрея Покумейко