2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Автомобилиста" победили "Металлург" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Магнитогорская команда начала за здравие, и уже на седьмой минуте встречи повела в счете благодаря точному броску Семена Кошелева. Однако дружина белорусского хоккеиста Джеффа Платта оказалась не из робкого десятка и постаралась выровнять ситуацию на площадке. Ответную шайбу хоккеисты екатеринбургского клуба забросили на 14-й минуте встречи. Отличился Алексей Василевский. В третьем периоде "сталевары" вновь вышли вперед благодаря точному броску Юхо Ламмикко. Однако пропущенная шайба лишь раззадорила "Автомобилист", который смог переломить ситуацию и одержать гостевой успех. Голевыми залпами во втором периоде отметились Питер Холанд и Вячеслав Литовченко.

В дальнейшем уральцы откатились к своим воротам, сделав ставку на контратакующий хоккей. Однако магнитогорская команда из своего преимущества дивидендов не извлекла.

В еще одном матче сегодняшнего игрового дня новосибирская "Сибирь" на своем льду нанесла поражение нижегородскому "Торпедо" - 4:2 (2:1, 2:0, 0:1). В составе хозяев льда шайбы забросили Никита Шашков, Евгений Чесалин, Данил Романцев, Ярослав Хабаров. У проигравших отличились Антон Шенфельд и Крис Уайдман.

Минское "Динамо" проведет следующий матч чемпионата КХЛ 7 октября на домашнем льду. Соперниками "зубров" станет ХК "Сочи", с которым работает белорусский специалист Александр Андриевский.-0-