"Барыс" Андрея Скабелки сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ с "Авангардом"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Барыса" под руководством белорусского тренера Андрея Скабелки обыграли "Авангард" во втором матче плей-офф КХЛ со счетом 4:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из столицы Казахстана, после поражения в первой игре на своей площадке (1:3), в повторном поединке в Астане вели после двух периодов - 2:0. В заключительные 20 минут встречи "Барыс" удержал преимущество. Авторами голов в команде Андрея Скабелки стали Джесси Блэкер, Брэндон Боченски и Дастин Бойд, который дважды поразил ворота оппонентов.

В другом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ "Автомобилист" были сильнее "Салавата Юлаева" - 2:0.

Плей-офф КХЛ продолжится 17 марта матчами в Западной конференции: "Динамо" (Москва) примет ЦСКА, а ярославский "Локомотив" - питерский СКА.-0-