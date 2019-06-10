Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Бостона" добились уверенной победы в гостях над "Сент-Луисом" - 5:2 и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед шестым матчем в борьбе за почетный трофей многие эксперты отдавали преимущество хозяевам площадки, которые не побеждали в финалах более 50 лет. Ажиотаж в Сент-Луисе был соответствующим: цена билетов достигала более $2 тыс.

Однако игроки "Бостона" повергли поклонников команды соперника в уныние. Брэд Маршан реализовал численное преимущество в первом периоде, а окончательно все вопросы о победителе шестой встречи финала были сняты в третьем периоде, когда шайба еще четырежды побывала в воротах "Сент-Луиса". У хозяев гол престижа - Райана О'Райли.

Счет в финальной серии - 3:3.

Решающий седьмой матч в борьбе за Кубок Стэнли пройдет 13 июня в Бостоне.-0-