Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" в первом матче финала Кубка Стэнли

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" со счетом 4:2 в первом матче финала Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Блюзмены", игравшие на выезде, повели в счете - 2:0 - после точных бросков Шенна Брэйдена и Владимира Тарасенко, но во втором периоде хозяева площадки сравняли счет, а в третьем периоде еще дважды поразили ворота гостей.

Хоккеисты "Бостона" повели в серии до четырех побед - 1:0. Вторая игра состоится также на площадке "медведей" и пройдет 30 мая.

Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" уступил в первом раунде плей-офф "Коламбусу" и завершил сезон. Среди белорусских игроков наибольшего успеха добился защитник Руслан Салей, который в составе "Анахайма" в сезоне 2002/2003 выступал в финале розыгрыша почетного трофея.-0-