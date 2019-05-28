Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" в первом матче финала Кубка Стэнли

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Бостона" обыграли "Сент-Луис" со счетом 4:2 в первом матче финала Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Блюзмены", игравшие на выезде, повели в счете - 2:0 - после точных бросков Шенна Брэйдена и Владимира Тарасенко, но во втором периоде хозяева площадки сравняли счет, а в третьем периоде еще дважды поразили ворота гостей.
Хоккеисты "Бостона" повели в серии до четырех побед - 1:0. Вторая игра состоится также на площадке "медведей" и пройдет 30 мая.
Прошлогодний обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" уступил в первом раунде плей-офф "Коламбусу" и завершил сезон. Среди белорусских игроков наибольшего успеха добился защитник Руслан Салей, который в составе "Анахайма" в сезоне 2002/2003 выступал в финале розыгрыша почетного трофея.-0-
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