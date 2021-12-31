Хоккеисты "Бреста" обыграли "Лиду" в сверхрезультативном матче чемпионата Беларуси

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб "Брест" одержал выездную победу над "Лидой" со счетом 6:5 в матче белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало поединка прошло под диктовку брестчан - после первого периода они создали задел в две шайбы, а в начале второй двадцатиминутки вообще оторвались на три гола - 3:0. Хозяева не собирались сдаваться и ко второму перерыву сократили разрыв до минимума. В третьем периоде "Бресту" снова удалось уйти в отрыв на три шайбы благодаря дублю Владимир Михайлова и точному броску Виктора Бовбеля - 5:2. Казалось, исход встречи ясен, однако лидчане снова сумели вернуться в игру и трижды поразили ворота соперников. Брестчане все же смогли еще раз добиться успеха, когда при игре в численном меньшинстве Александр Пухловский забросил шестую шайбу. Таким образом "Брест" завершает календарный год на десятом месте экстралиги. Хоккеисты "Лиды" по-прежнему находятся на последней 12-й позиции.

В заключительном матче 2021 года молодечненское "Динамо" в Гродно оказалось сильнее "Немана" - 3:2.

Турнирную таблицу уверенно возглавляют действующие чемпионы страны хоккеисты минской "Юности", у которых 61 очко в 39 проведенных матчах. На три балла меньше у жлобинского "Металлурга", по 57 очков набрали "Гомель" и солигорский "Шахтер".

Ближайшая встреча чемпионата Беларуси состоятся 3 января - хоккеисты "Гомеля" примут на своей арене гостей из "Металлурга".-0-