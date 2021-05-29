Хоккеисты Чехии и Казахстана победили в матчах чемпионата мира в Риге

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня проходят шесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А сборная Чехии одержала третью викторию подряд, уверенно переиграв команду Великобритании с результатом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0). После пяти проведенных встреч в активе чехов стало 8 очков, и они переместились на четвертое место в турнирной таблице. На один балл больше у сборных России и Швейцарии, которые сегодня встретятся между собой. Также сегодня вечером состоится поединок хоккеистов Словакии (9 очков) и Дании (8). Вчера датчане со счетом 5:2 обыграли белорусскую сборную, которая имеет 4 очка и занимает седьмое место, опережая только британцев.

В группе В хоккеисты Казахстана взяли верх над аутсайдерами итальянцами - 11:3 (1:0, 2:1, 8:2). После шести проведенных встреч казахстанская команда имеет 10 очков, как и финская дружина, сыгравшая на два матча меньше. Сегодня финны встретятся со сборной Германии, у которой 9 зачетных баллов. Еще в одном сегодняшнем поединке сойдутся команды США (9) и Норвегии (5).

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-