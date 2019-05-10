Хоккеисты Чехии и Словакии победили в первых матчах чемпионата мира

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Чехии и Словакии успешно стартовали на чемпионате мира, который проходит в Братиславе и Кошице, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А хозяева турнира смогли нанести неожиданное поражение США - 4:1. Словаки уверенно провели второй период, когда и смогли создать свое преимущество, которое сохранили до финальной сирены.

Противостояние сборных Чехии и Швеции в группе В на старте чемпионата мира называлось специалистами одним из самых зрелищных. Прогнозы оказались оправданы. Команды одного уровня провели игру на высоких скоростях, а в атаке более удачно сыграли чехи - 5:2.

Во второй день чемпионата мира в группе А состоятся матчи Дания - Франция (13.15), Германия - Великобритания (17.15) и Словакия - Финляндия (21.15).

В группе В сыграют Швейцария - Италия (13.15), Латвия - Австрия (17.15) и Норвегия - Чехия (21.15).-0-