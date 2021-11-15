15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты челябинского "Трактора" победили "Металлург" в матче чемпионата КХЛ, нанеся магнитогорской дружине третье поражение кряду. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить игрока сборной Беларуси Ника Бэйлена, который стал одним из главных творцов победы "медведей". Защитник трижды ассистировал своим партнерам по команде при взятии ворот "огненных лис" и в овертайме забросил решающую шайбу.

Помимо белорусского канадца у победителей отличились Лукаш Седлак (31-я мин.) и Никита Тертышный (33). В дружине из Магнитогорска забрасывали Андрей Чибисов (19) и Брендан Лайпсик (50).

Таким образом, "Трактор" набрал 46 очков после 30 матчей и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Несмотря на проигрыш, "Металлург" продолжает лидировать в этой же конференции. На счету "сталеваров" 47 пунктов после 28 игр.-0-