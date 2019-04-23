Хоккеисты "Даллас Старз" стали пятыми четвертьфиналистами Кубка Стэнли

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Даллас Старз" стали пятыми участниками четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в шестом поединке 1/8 финала "Даллас" в овертайме вырвал победу у "Нэшвилла" со счетом 2:1, выиграв серию 4:2. В четвертьфинале "звезды" встретятся с "Сент Луисом", который в серии 1/8 финала был сильнее "Виннипега" - 4:2.

Нынешний владелец главного трофея Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" не смог одержать четвертую викторию, уступив на выезде "Каролине" с результатом 2:5. Лидер столичной команды российский форвард Александр Овечкин забросил одну шайбу. Счет в серии сравнялся - 3:3 и ее решающий поединок состоится 25 апреля в американской столице. Победителя этой пары в 1/4 финала ждет "Нью-Йорк Айлендерс", который выиграл свою серию 1/8 финала у "Питтсбурга" с "сухим" счетом 4:0.

Победители еще двух противостояний, в которых счет равный - 3:3, определятся в ночь на 24 апреля. Хоккеисты "Бостона" примут на своей арене гостей из "Торонто" и в случае успеха выйдут на "Коламбус", который выбил из борьбы лучшую команду регулярного чемпионата НХЛ "Тампу". "Сан Хосе" у себя дома встретится с "Вегасом", победителя этой пары в четвертьфинале ждет "Колорадо", взявший верх над "Калгари".

В прошлом сезоне впервые обладателями Кубка Стэнли стали хоккеисты "Вашингтона", победившие в финальной серии "Вегас" с результатом 4:1.-0-