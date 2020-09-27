27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Далласа" обыграли "Тампу" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча завершилась во втором овертайме - 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу команды из Флориды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающую шайбу в ворота "Тампы" забросил Кори Перри, для которого это взятие ворот стало вторым в матче. В дебюте встречи форвард смог открыть счет, пробив Андрея Василевского с близкого расстояния. Таким образом, на счету опытного игрока стало пять голов в нынешнем плей-офф.

Еще одну шайбу для "Далласа" забросил Джо Павелски. Она стала для него 61-й в карьере в кубковых матчах, благодаря чему он стал самым метким хоккеистом из США в плей-офф, опередив легендарного Джо Маллена.

Кроме того, американский форвард, оформивший 13-ю шайбу в нынешнем плей-офф, делит лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли с нападающим "Тампы" Брейденом Пойнтом. Канадец на сей раз результативными действиями не отметился. Флоридцев оставили в игре до овертайма шайбы Ондржея Палата, отличившегося в плей-офф 11-й раз, и Михаила Сергачева. Но для победы этого было мало.

Шестой матч серии пройдет 29 сентября во вторник.-0-