Хоккеисты "Далласа" победили "Тампу" в первом матче финала Кубка Стэнли

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Далласа" победили "Тампу" в первом финальном матче Кубка Стэнли. Матч завершился в пользу "Старз" со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить, что первую половину стартовой двадцатиминутки хоккеисты из Техаса полностью держали под контролем нити игры. Они предложили соперникам темповой хоккей с обилием силовой борьбы. На 6-й минуте счет открыл Джоэл Хенли, который атаковал вторым темпом после того, как игроки соперников потеряли шайбу.

"Лайтнинг" встрепенулись и попробовали диктовать свои условия. На 13-й минуте они смогли сравнять счет. Шайба влетела в ворота после броска Блейка Коулмана от синей линии и рикошетов от коньков Янни Гурда и Роопе Хинтца.

Во втором периоде "Тампа" несколько раз играла в меньшинстве. "Даллас" наседал, но до 13-й минуты второй трети матча все было под контролем защитников и вратаря команды из Флориды. Впрочем, везение не могло продолжаться вечно. Джейми Олексяк принял классный пас от Александра Радулова и со второй попытки увеличил счет в пользу "звезд". "Тампа" бросилась отыгрываться, но шайба упорно не шла в ворота. Техасцы же свой шанс не упустили. За 27 секунд до конца периода бросок в исполнении Йоэля Кивиранты, находившегося в окружении трех игроков из конкурирующей команды, увеличил преимущество "Далласа".

В третьем периоде рисунок игры изменился. "Тампа" переняла у соперников территориальный контроль и не раз угрожала их воротам, но в итоге пропустила сама - в пустые ворота после броска Джейсона Дикинсона.

Помимо полевых игроков "Далласа", которые забрасывали шайбы и ассистировали своим партнерам по команде, стоит отметить и надежную игру голкипера "звезд" Антона Худобина. Россиянин совершил 35 сейвов. Второй матч финальной серии за Кубок Сэнли пройдет 22 сентября.-0-