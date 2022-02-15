Хоккеисты Дании и Словакии стали четвертьфиналистами олимпийского турнира

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском хоккейном турнире в Пекине сегодня определяются последние участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке квалификации плей-офф сборная Дании одолела команду Латвии с минимальным перевесом в счете - 3:2. Датчане открыли счет в середине первого периода, а вскоре после первого перерыва вперед вырвались латвийские хоккеисты - 2:1. За три минуты до окончания второй двадцатиминутки Юлиан Якобсен сравнял результат, а на 2-й минуте заключительной трети матча Маркус Лауридсен принес победу сборной Дании. В четвертьфинале датчанам предстоит встретится с олимпийскими чемпионами ОИ-2018 россиянами.

Еще в одном сегодняшнем матче упорной борьбы не получилось - сборная Словакии с сухим счетом 4:0 обыграла обладателя серебра прошлых Игр команду Германии. В игре за попадание в полуфинал словаков ждет встреча с американскими хоккеистами. Позже состоятся еще два поединка за выход в 1/4 финала: Чехия - Швейцария, Канада - Китай.

Список лучших бомбардиров ОИ-2022 сейчас возглавляет нападающий американской дружины Шон Фаррелл, у которого 6 баллов (3+3).

Поединки за попадание в 1/2 финала состоятся завтра, а встречи за выход в финал пройдут 18 февраля. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля.

В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-