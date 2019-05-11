Хоккеисты Дании обыграли по буллитам Францию, Швейцария забросила 9 безответных шайб в ворота Италии на ЧМ

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Дании обыграли в серии буллитов Францию со счетом 5:4 на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время встречи в Кошице в группе А завершилось вничью - 4:4. В овертайме в формате три на три игрока победителя также выявить не удалось, а в серии буллитов удача оказалась на стороне датчан. Решающая шайба в активе Фредерика Шторма - 5:4.

В группе B серебряный призер прошлого мирового форума команда Швейцарии не оставила шансов Италии - 9:0. Голевым хет-триком в составе победителей отметился Кевин Фиала.

Во второй день чемпионата мира 11 мая в группе А состоятся следующие матчи: Германия - Великобритания (17.15) и Словакия - Финляндия (21.15), а в группе В сыграют Латвия - Австрия (17.15) и Норвегия - Чехия (21.15).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче 2018 года подопечные Рикарда Гренборга со счетом 3:2 переиграли Швейцарию.-0-

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