Хоккеисты Дании сенсационно победили шведов на чемпионате мира

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира по хоккею в Риге сегодня проходит шесть матчей предварительного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А произошла настоящая сенсация - сборная Дании неожиданно обыграла одного их фаворитов турнира команду Швеции со счетом 4:3 (0:0, 3:2, 1:1). В начале второго периода шведы вышли вперед, но потом датчане сумели переломить ход поединка и добились победы. Позже сборная Великобритании сыграет с российскими хоккеистами, которые вчера одолели чехов со счетом 4:3. Команда Чехии сегодня встретится со Швейцарией. Белорусские хоккеисты стартовали неудачно, проиграв команде Словакии с результатом 2:5. Свой второй поединок подопечные Михаила Захарова проведут завтра против шведской дружины.

В группе В вторую викторию подряд одержала сборная Германии, уверенно переигравшая норвежцев - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). Накануне немецкая команда разгромила итальянцев с результатом 9:4. Также сегодня сборная Латвии, сенсационно обыгравшая на старте канадцев со счетом 2:0, сыграет с казахстанскими хоккеистами. Действующий чемпион планеты команда Финляндии будет соперничать с командой США.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-