Хоккеисты "Динамо-Минск" обыграли "Витязь" и прервали серию поражений

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли по буллитам в гостях "Витязь" со счетом 4:3 и прервали четырехматчевую серию поражений в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер "зубров" Андрей Сидоренко не стал менять стартовое атакующее звено. Набравшие неплохую форму нападающий Дмитрий Буйницкий и защитник Патрик Уиркош помогли минчанам победить в Подольске.

"Витязь" - "Динамо-Минск" - 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

Подольск. ЛД "Витязь". 4425 зрителей.

"Витязь": Ортио (Самонов); Катичев - Мозик, Столяров - Аалтонен - Семин; Евсеенков - Стасенко, Макеев - Никулин - Рендулич; Головков - Епишин, Кокарев - Хривик - Швец-Роговой, Романов, Выглазов - Моисеев - Потехин.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот); Уиркош - Хенкель, Буйницкий - Хауден - А.Костицын; Блум - Лисовец, Дроздов - Ковыршин - С.Костицын; Осипов - Готовец, Павлович(к) - Терещенко - Казионов; Китаров - Волков - Когалев; Бокун, Литвинов.

Шайбы: 0:1 - Блум (Когалев, Китаров, 2.45). 0:2 - Уиркош (Блум, 6.54, в большинстве). 1:2 - Хривик (Кокарев, Евсеенко, 19.37, в большинстве). 1:3 - Буйницкий (Лисовец, А.Костицын, 36.38, в большинстве). 2:3 - Семин (Аалтонен, Мозик, 40.57). 3:3 - Потехин (Моисеев, 42.51). 3:4 - Казионов (65.00, решающий буллит).

Штраф: 8 - 8.

На 3-й минуте первого периода защитник Джонатон Блум отважился на бросок со средней дистанции. Голкипер хозяев Йони Ортио, закрытый игроками обеих команд, не уследил за шайбой - 1:0. Вскоре минчане получили численное большинство, которое удачно реализовал Патрик Уиркош - 2:0. Еще до перерыва "Витязь" сократил отставание в счете. Однако динамовцы после отдыха на 37-й минуте увеличили свое преимущество. Нападающий Денис Кокарев нарушил правила и отправился на две минуты за задержку соперника. У гостей Кристиан Хенкель и Андрей Костицын беспрепятственно вошли в зону обороны "Витязя" и сделали передачу на Дмитрия Буйницкого, который мощным броском под перекладину ворот подмосковной команды сделал счет 3:1.

Преимущество белорусской команды расстаяло в третьем периоде. Игроки "Витязя" Александр Семин и Богдан Потехин всего за три минуты сделали счет равным - 3:3. В овертайме мастерством блеснул голкипер "зубров" Михаил Карнаухов, отразивший несколько опасных бросков. В серии буллитов точнее были минчане, автором решающего гола стал Денис Казионов.

Минское "Динамо" продолжит выступление в чемпионате КХЛ 4 декабря домашним матчем против нижнекамского "Нефтехимика".-0-