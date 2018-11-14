Хоккеисты "Динамо-Минск" постараются продлить победную серию с магнитогорским "Металлургом"

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут очередной матч домашней серии в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соперником "зубров" станет двукратный обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург". В прошлом сезоне минчане дважды обыграли уральцев. Причем домашний матч белорусская команда, уступая 0:3, выиграла: в третьем периоде динамовцы пять раз поразили ворота грозного оппонента. Голевыми дублями отметились Александр Китаров и Александр Павлович.

В текущем сезоне чемпионата КХЛ к очному противостоянию команды подходят в приподнятом настроении. Под руководством Андрея Сидоренко динамовцы одолели "Трактор" 3:1, а "Магнитка" в серии буллитов победила московский "Спартак" (5:4). Хет-триком в прошедшей игре отметился Николай Кулемин, в строю у российского клуба и Сергей Мозякин, который сбавил обороты в споре бомбардиров и не забрасывает с 21 октября.

Минское "Динамо" провело сегодня утреннюю тренировку. В занятии не принял участие новичок команды Джонатон Блум, который в это время проходил медосмотр.

Матч "Динамо-Минск" - "Металлург" (Магнитогорск) начнется в "Чижовка-Арене" в 19.30. Телеканала "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-