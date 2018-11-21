Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли "Куньлуню" в чемпионате КХЛ

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли китайскому "Куньлуню" в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 1:4, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обеих команд в текущем сезоне это уже вторая встреча. 1 ноября минчане на своей площадке праздновали успех - 4:1. Китайский клуб, основу которого составляют легионеры, постарался взять реванш на своей площадке. "Куньлунь" уже с первых минут доминировал в игре.

"Куньлунь" - "Динамо-Минск" - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Шанхай. Ледовый дворец "Фэйян".

"Куньлунь": Браст; Виклунд - Лаюнен, Бек - Сундстрем - Вольский; Ярвинен - Витасек, Лунд - Мертл - Фонтэйн; Бартли - Бартулис, Ип - Кейн - Латта; Сквайрз - Локхарт - Палола.

"Динамо-Минск": Энрот; Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Знахаренко - Хенкель, Казионов - Павлович - Гаврус; Осипов - Блум, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Бокун, Парфеевец.

Шайбы: 1:0 - Палола (Виклунд, 2.57). 2:0 - Кейн (Ип, 8.19). 3:0 - Фонтэйн (Витасек, Мертл, 30.57). 3:1 - Казионов (Павлович, Гаврус, 41.22). 4:1 - Витасек (Сундстрем, 59.41, в пустые ворота).

Броски: 32 - 24.

Штраф: 2 - 4.

По сравнению с предыдущей игрой выездной серии с хабаровским "Амуром" в составе "зубров" произошло лишь одно изменение: вместо Евгения Лисовца вышел Даниил Бокун. Однако перестановки не внесли стройности в защитные порядки подопечных Андрея Сидоренко. Хозяева усилиями Олли Палолы на третьей минуте первого периода окрыли счет - 1:0. Динамовцы старались более агрессивно действовать в нападении, но на девятой минуте пропустили контрвыпад "2 в 1". Соперники четко разыграли комбинацию и увеличили свое преимущество. После отдыха гол в свой актив записал нападающий "Куньлуня" Джастин Фонтэйн.

Сократить отставание в счете минскому "Динамо" удалось в начале третьего периода. Денис Казионов на месте центрального нападающего вовремя подставил клюшку под передачу Артура Гавруса. Окончательный счет хозяева площадки установили, поразив пустые ворота гостей.

Выездную серию в чемпионате КХЛ команда Андрея Сидоренко продолжит 23 ноября игрой во Владивостоке с "Адмиралом".-0-