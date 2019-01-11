Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли магнитогорскому "Металлургу" в чемпионате КХЛ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли на выезде магнитогорскому "Металлургу" со счетом 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Клубы уже встречались в текущем сезоне в ноябре в Минске. "Зубры" уступили 0:2, а в Магнитогорске, несмотря на проблемы с составом (травмированы Александр Павлович, Дмитрий Буйницкий и Денис Осипов), смогли навязать упорную борьбу "сталеварам".

"Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо-Минск" - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

"Металлург" Мг: Кошечкин; Верещагин - Антипин, Мозякин - Эллисон - Кулемин; Береглазов - Рылов, Пакаринен - Расмуссен, Булирж; Бирюков - Матушкин, Любимов - Шор - Чибисов; Зайцев, Д.Платонов - Неколенко - Тимкин, Ю.Платонов.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот); Лисовец - Хенкель, Степанов - Терещенко (к) - А.Костицын; Блум - Готовец, Бут - Хауден - Пулккинен; Уиркош - Евенко, Гаврус - Ковыршин - С.Костицын; Китаров - Волков - Литвинов; Бокун, Дроздов.

Шайбы: 0:1 - Лисовец (Степанов, 2.24), 1:1 - Кулемин (Мозякин, Эллисон, 3.14), 2:1 - Кулемин (21:12, в большинстве), 2:2 - А.Костицын (Степанов, 28:32), 2:3 - Бут (Пулккинен, 39:51), 3:3 - Булирж (Любимов, Чибисов, 48:26), 4:3 - Пакаринен (Антипин, Расмуссен, 58:15).

Броски: 32 - 28.

Штраф: 4 - 6.

Подопечные Андрея Сидоренко с первых минут активно действовали в зоне соперника. Защитник динамовцев Евгений Лисовец на третьей минуте первого периода бросил от синей линии и застал врасплох вратаря гостей Василия Кошечкина - 1:0. Хозяева площадки отыгрались довольно быстро, но на протяжении двадцатиминутки белорусская команда продолжала доминировать на площадке.

В концовке второго периода минчане и вовсе перехватили инициативу, когда голами отметились Андрей Костицын и Дэвид Бут - 3:2. Однако заключительные двадцать минут "Металлург" провел более удачно.

Российская команда большими силами атаковала, что позволяло динамовцам остро действовать у ворот Василия Кошечкина. Моменты для голов не использовали Патрик Уиркош и Андрей Костицын. Игроки "Металлурга" более рачительно подходили к своим моментам. На 49-й минуте после ряда рикошетов шайба прошмыгнула в "домик" голкиперу минчан Михаилу Карнаухову - 3:3. А под занавес третьего периода Михал Булирж подставил клюшку под шайбу после броска Романа Любимова и установил окончательный счет - 4:3.

Следующий матч выездной серии минское "Динамо" проведет 13 января (17.00) с московским ЦСКА. -0-