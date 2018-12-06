Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли нижегородскому "Торпедо" в чемпионате КХЛ

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли на домашней площадке нижегородскому "Торпедо" со счетом 3:6 в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед матчем состав белорусской команды пополнил опытный нападающий, имеющий хороший послужной список в НХЛ Дэвид Бут. Однако в прошедшей игре тон задавали другие форварды.

Два форварда подписали контракты с ХК "Динамо-Минск" в преддверии матча с "Торпедо" Алексей Терещенко уже провел три игры в составе "зубров" на условиях пробного контракта и отметился голом в ворота нижнекамского "Нефтехимика". Американец Дэвид Бут имеет богатый опыт выступления за клубы НХЛ "Флориду", "Ванкувер", "Торонто", "Детройт".

"Динамо-Минск" - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

Минск. "Минск-Арена". 7 498 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Хенкель, Буйницкий - Ковыршин - А.Костицын; Блум - Лисовец, Бут - Хауден - Когалев; Осипов - Бокун, Казионов - Терещенко - С.Костицын; Китаров - Павлович (к) - Дроздов; Знахаренко, Литвинов.

"Торпедо": Галимов (Тихомиров); Баранцев - Боди, Паршин - Миле - Шенфельд; Хольм - Орлов, Жафяров - Галузин - Кейлоф; Коробов (к) - Волченков, Саболич - Семин - Веряев; Смолин - Макаренко - Марковин; Родионычев, Стальнов.

Шайбы: 1:0 - А.Костицын (С.Костицын, 7.01, в большинстве). 2:0 - Буйницкий (А.Костицын, Лисовец, 8.13, в большинстве). 2:1 - Жафяров (Кейлоф, 9.17). 3:1 - Хауден (Когалев, 27.47). 3:2 - Кейлоф (Жафяров, 31.15). 3:3 - Паршин (Шенфельд, Боди, 39.41). 3:4 - Саболич (Веряев, Д.Семин, 45.12). 3:5 - Шенфельд (Паршин, 50.03). 3:6 - Жафяров (Галузин, Веряев, 59.53)

Броски: 31 - 39.

Штраф: 6 - 8.

Первый период прошедшего в "Минск-Арене" матча команды начали на высоких скоростях. На седьмой минуте подопечные Андрея Сидоренко получили численное преимущество в два игрока после двух подряд удалений у гостей. Этим шансом хозяева площадки воспользовались. Андрей Костицын нанес мощный бросок со средней дистанции и переиграл вратаря "Торпедо" Станислава Галимова. На девятой минуте Костицын-старший уже ассистировал Дмитрию Буйницкому, который увеличил преимущество динамовцев в счете - 2:0.

Комфортное преимущество "зубрам" удержать не удалось. Нижегородцы значительно прибавили в скорости и довольно быстро отыграли одну шайбу. Отличился Дамир Жафяров - 2:1. На десятой минуте игры "автозаводцы" забросили во второй раз, но после видеоповтора, запрошенного тренерами "Динамо", судьи отменили взятие ворот - вне игры.

После перерыва минчане постарались развить свой успех. В одном из эпизодов Александр Когалев оказался настойчивым в борьбе за шайбу у борта и отдал передачу на Куинтона Хаудена, который кистевым броском поразил ворота соперников - 3:1. Однако еще до перерыва нижегородцы сумели отыграться. Особенно обидной для белорусской команды оказалась третья шайба, которую "зубры" пропустили за 19 секунд до сирены.

Заключительные двадцать минут встречи остались за хоккеистами "Торпедо", которые еще трижды поразили ворота Юнаса Энрота.

Следующий домашний матч минское "Динамо" проведет 10 декабря против подмосковного "Витязя".-0-

Фото Андрея Покумейко