4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли питерскому СКА в чемпионате КХЛ со счетом 0:2 (0:0, 0:0, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом сезоне минчане на своей площадке обыграли одного из грандов чемпионата КХЛ - 6:3. В текущем чемпионате "зубры", испытывающие дефицит очков для попадания в плей-офф, были не прочь повторить свой успех.

"Динамо-Минск" - СКА (Санкт-Петербург) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Минск. "Минск-Арена". 15086 зрителей.

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"Динамо": Энрот; Уиркош - Блум, Буйницкий - Терещенко (к) - А.Костицын; Лисовец - Хенкель, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Готовец, Степанов - Литвинов - С.Костицын; Китаров - Волков - Когалев; Евенко, Дроздов.

СКА: Хелльберг; Гавриков - Рундблад, Дергачев - Дацюк - Плотников; Хафизуллин - Земченок, Кузьменко - Бывальцев - Барабанов; Рукавишников - Зуб, Гусев - Прохоркин - Якупов; Ли - Каблуков - Кетов (к); Семин, Огирчук.

Шайбы: 0:1 - Плотников (Рундблад, 41.48). 0:2 - Прохоркин (Дацюк, Хафизуллин, 56.29, в большинстве).

Броски: 12 - 25.

Штраф: 24 - 10.

Подопечные Андрея Сидоренко постарались со стартового вбрасывания строго сыграть в обороне. Подводили белорусскую команду лишь удаления, результатом чего стал перевес СКА в количестве бросков по воротам. Однако голкипер минчан Юнас Энрот часто выручал своих партнеров. Лишь под занавес первого периода центральный нападающий питерцев Николай Прохоркин сумел отправить шайбу в ворота хозяев. После видеопросмотра гол арбитры отменили: шайба угодила в конек форварда.

Одним из ключевых моментов встречи в "Минск-Арене" стал эпизод на 42-й минуте третьего периода. Игрок СКА Давид Рундблад уверенно сыграл у правого борта, обыграв двух соперников, и отдал передачу Сергею Плотникову, который был точен - 1:0. Изменить ход игры динамовцам вновь помешали ошибки и удаления. Численное большинство соперники минчан использовали на 57-й минуте. Николай Прохоркин воспользовался передачей Павла Дацюка и установил окончательный счет - 2:0 - в пользу СКА.

Минское "Динамо" продолжит домашнюю серию матчей в чемпионате КХЛ 6 января матчем против другого гранда КХЛ - московского ЦСКА.-0-