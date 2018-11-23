Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях "Адмиралу" в чемпионате КХЛ

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях "Адмиралу" из Владивостока со счетом 1:5 в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Андрея Сидоренко потерпели второе поражение в выездном турне. Во Владивостоке белорусская команда неудачно провела второй период матча.

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо-Минск" - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0).

Владивосток. "Фетисов-Арена". 4 656 зрителей.

"Адмирал": Красоткин (Серебряков); Захарчук - Угольников, Черников - В.Стрельцов - А.Стрельцов; Мищенко - Козловский, Королев - Вихарев - Бутузов; Кубат - Таталин, Коньков (к) - Полак - Зайцев; Кармашков - Дьяков, Глазачев - Мерескин - Воронин.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Лисовец - Хенкель, Казионов - Павлович - Гаврус; Осипов - Блум, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Захаренко, Артемов.

Шайбы: 1:0 - Мерескин (Дьяков, Глазачев, 18.01). 1:1 - Буйницкий (Осипов, Уиркош, 18.38). 2:1 - В.Стрельцов (А.Стрельцов, Черников, 23.55). 3:1 - Черников (Воронин, Кармашков, 26.00). 4:1 - Полак (Таталин, Коньков; 28.14). 5:1 - Зайцев (Коньков, Кубат, 55.49).

Броски: 29 - 18.

Штраф: 6 - 8.

На старте игры в "Фетисов-Арене" динамовцы постарались сыграть дисциплинированно в обороне, но под занавес первого периода не уследили за Александром Мерескиным, который с пятачка ворот переправил шайбу в сетку. Минчане еще до перерыва сумели сравнять счет в игре. Быстрая атака "зубров" на 19-й минуте завершилась точным броском под перекладину ворот "Адмирала" Дмитрия Буйницкого - 1:1.

Провал в игре белорусской команды случился во втором периоде. Хоккеисты "Адмирала" трижды поразили ворота Юнаса Энрота, реализовав в том числе большинство. В заключительные двадцать минут хозяева площадки забросили пятую шайбу. Отличился Глеб Зайцев. "Зубры" в этой ситуации вновь невнимательно действовали на собственном пятачке.

Минское "Динамо" завершит выездную серию 25 ноября матчем в Уфе с "Салаватом Юлаевым".-0-