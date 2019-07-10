Хоккеисты "Динамо-Минск" проведут первый домашний матч в новом сезоне КХЛ с "Нефтехимиком"

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут первый домашний матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским "Нефтехимиком", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского клуба.

Игра состоится в "Минск-Арене" 2 сентября.

Полный календарь сезона будет опубликован 11 июля.

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября 2019 года, а плей-офф пройдет с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

В ходе регулярного чемпионата 2019-2020 годов каждая из 24 команд проведет по 62 матча. В календаре запланированы паузы по шесть дней. Матч звезд КХЛ состоится 18-19 января 2020 года в Москве на льду "ВТБ-Арены".

Минское "Динамо" в 12-й раз стартует в престижном турнире. В прошлом сезоне "зубрам" не удалось выйти в плей-офф. В межсезонье в команде произошли серьезные изменения. Минчан возглавил ранее уже работавший с белорусским клубом канадский специалист Крэйг Вудкрофт, его помощником и спортивным директором команды стал известный в прошлом игрок Михаил Грабовский.

За "Динамо" в новом сезоне будут выступать и ряд известных белорусских хоккеистов: Михаил Стефанович, Александр Когалев, Евгений Ковыршин, легионеры Стефан Эллиот, Фрэнсис Паре, Юнас Энрот.

Как отмечают в тренерском штабе динамовцев, в предстоящем сезоне свой шанс проявить себя получат и многие молодые белорусские игроки, которые ведут предсезонную подготовку в клубе.-0-