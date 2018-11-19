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Хоккеисты "Динамо-Минск" стартовали с победы над "Амуром" в выездной серии КХЛ

Спорт 19.11.2018 | 15:22
Фото из архива ХК "Амур"
Фото из архива ХК "Амур"
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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" стартовали с победы по буллитам над хабаровским "Амуром" со счетом 4:3 в очередной выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений подряд (от магнитогорского "Металлурга" 0:2 и "Автомобилиста" 0:4), в которых подопечным Андрея Сидоренко не удалось поразить ворота соперников, минчане постарались успешнее сыграть в нападении. По прибытии белорусской команды в Хабаровск стало известно, что в матче не смогут принять участие по медицинским показаниям нападающие Куинтон Хауден и Теему Пулккинен. "Зубры" ранее расторгли контракт по соглашению сторон с Ильей Хохловым, но кадрового голода минчане пока не ощущают. Встреча с "Амуром" получилась упорной и насыщенной на события.

Голевым хет-триком отметился форвард динамовцев Андрей Костицын.

"Амур" (Хабаровск) - "Динамо-Минск" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Хабаровск. "Платинум-Арена". 6 346 зрителей.

"Амур": Мурыгин (Аликин); Коларж - Кузьмин, Файзуллин - Пьянков - Лазарев; Корягин - Турбин, Руденков - Рассказов - Зогорна; Атюшов (к) - Йордан, Горшков - В.Ушенин - Вл.Ушенин; Дедунов, Железков, Попугаев.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Хенкель - Лисовец, Гаврус - Павлович - Казионов; Блум - Осипов, Степанов - Ковыршин - Буйницкий; Знахаренко - Литвинов, Волков, Дроздов.

Шайбы: 0:1 - А.Костицын (Хенкель, С.Костицын, 2.59, в большинстве). 1:1 - Попугаев (Дедунов, Корягин, 8.29). 1:2 - А.Костицын (С.Костицын, 20.31). 2:2 - Рассказов (Коларж, Руденков, 41.37, в большинстве). 3:2 - Руденков (Зогорна, 59.33). 3:3 - А.Костицын (Уиркош, С.Костицын, 59.50). 3:4 - Ковыршин (65.00, решающий буллит).

Броски: 36 - 33.

Штраф: 8 - 33.

Команде Андрея Сидоренко, который ранее работал в "Амуре", пришлось адаптироваться не только к разнице во времени, но и игровой площадке: на местной "Платинум-Арене" она североамериканских стандартов. Однако это не помешало динамовцам удачно начать игру. Хозяева площадки оказались не готовы к высоким скоростям, которые предложили гости и часто удалялись. На исходе третьей минуты первого периода Кристиан Хенкель нанес кистевой бросок от синей линии, а находившийся на пятачке у ворот соперника Андрей Костицын активно мешал Алексею Мурыгину отбить шайбу, которая влетела в сетку ворот. После небольшого совещания арбитры записали гол на счет форварда "Динамо". Минчане продолжали доминировать на площадке, но в середине периода не уследили за нападающим хабаровчан Никитой Попугаевым, который поборолся за шайбу и сравнял счет в матче - 1:1.

"Зубры" вышли вперед после перерыва. На 21-й минуте встречи хабаровчане ошиблись при выходе из зоны. Сергей и Андрей Костицыны разыграли комбинацию, которая завершилась точным броском старшего из братьев над плечом Алексея Мурыгина. В третьем периоде гостям чаще приходилось обороняться, виной тому нарушения правил со стороны минчан. "Амур" даже забросил третью шайбу, но после видеопросмотра арбитры взятие ворот отменили. На 60-й минуте форвард хозяев Игорь Руденков вывел свою команду вперед, однако за десять секунд до сирены Андрей Костицын забросил свою третью шайбу в матче и перевел игру в овертайм. В дополнительное время голов команды не забили, а в серии послематчевых бросков сильнее оказались динамовцы.

"Выдержали сложный игровой отрезок, когда пять минут пришлось действовать в меньшинстве. Отыгрались в самой концовке третьего периода. Хочу лишь поблагодарить своих подопечных за такую самоотдачу", - отметил главный тренер "Динамо" Андрей Сидоренко.

Благодаря этому успеху минчане набрали 20 очков в чемпионате КХЛ и переместились на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Хоккеисты минского "Динамо" продолжат выездную серию в КХЛ 21 ноября матчем против китайского "Куньлуня", а 23-го - во Владивостоке с "Адмиралом".-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей, чемпионат КХЛ
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