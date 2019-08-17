Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили соперникам из Молодечно и не вышли в финал Кубка

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили соперникам из "Динамо-Молодечно" со счетом 2:4 и не вышли в финал Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут матча в Орше молодечненцы постарались внимательно сыграть в зоне "зубров" и смогли дважды поразить ворота Юнаса Энрота - 2:0. Отличись Вячеслав Лисичкин и Александр Зубрицкий.

После перерыва подопечные Крэйга Вудкрофта агрессивнее действовали у ворот соперника, но голкипер команды экстралиги Алексей Иванов сумел отвести угрозы от своих ворот. На 37-й минуте встречи после удаления Александра Матерухина у "зубров", молодечненцы реализовали большинство. Автором шайбы стал Павел Боярчук - 3:0.

В третьем периоде Кирилл Готовец одну шайбу отыграл. Под занавес третьего периода защитники команды из Молодечно допустили ошибку, а нападающий Александр Павлович вышел один на один с вратарем и сократил отставание до минимума - 2:3. Минское "Динамо" заменило вратаря на шестого полевого игрока, но за девять секунд до финальной сирены шайбу в пустые ворота "зубров" отправил Вячеслав Лисичкин.

В финале Кубка Салея 18 августа сыграют минская "Юность" и "Динамо-Молодечно" (17.00), а минское "Динамо" поспорит с "Неманом" в 13.00 за бронзовые награды.-0-