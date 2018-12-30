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Хоккеисты "Динамо-Минск" завершат выездную серию в чемпионате КХЛ матчем в Ярославле

Спорт 30.12.2018 | 11:14
Фото из архива
Фото из архива
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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" завершат сегодня выездную серию в чемпионате КХЛ матчем с ярославским "Локомотивом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в спорткомплексе "Арена-2000" начнется в 17.00. В текущем сезоне команды уже встречались в Минске. "Железнодорожники" уступили "зубрам" со счетом 1:2. У белорусской команды 18 сентября голами отметились нападающий Денис Казионов и защитник Патрик Уиркош, которые сейчас находятся не в распоряжении тренерского штаба минского клуба. Денис Казионов перешел в екатеринбургский "Автомобилист", а Патрик Уиркош защищает цвета сборной Канады на Кубке Шпенглера в Швейцарии, который динамовцы выигрывали в 2009 году.

К заключительном матче выездной серии в Ярославле подопечные Андрея Сидоренко подошли, потерпев два поражения: от челябинского "Трактора" (1:2) и "Автомобилиста" (1:2).

В турнирной таблице Западной конференции минское "Динамо" занимает 10 место с 28 очками после 42 матчей. После новогодних праздников "зубры" продолжат выступление в чемпионате КХЛ на "Минск-Арене" матчами с лидерами сезона: питерским СКА (4 января) и московским ЦСКА (6 января).-0-

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Теги
хк Динамо-Минск, хоккей, чемпионат КХЛ
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