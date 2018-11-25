25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" завершили выездную серию поражением от "Салавата Юлаева" со счетом 1:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неудачи в матче во Владивостоке с аутсайдером лиги "Адмиралом" (1:5) главный тренер динамовцев Андрей Сидоренко внес коррективы в состав. С первых минут на льду появился голкипер Михаил Карнаухов, сменивший на последнем рубеже обороны Юнаса Энрота. Травму на тренировке в Уфе получил нападающий Александр Когалев, место которого в первом звене нападения минчан занял Куинтон Хауден.

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Динамо-Минск" - 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Уфа. "Уфа-Арена". 6473 зрителя.

"Салават Юлаев": Метсола (Кареев); Семенов - Ларсен, Умарк - Кемппайнен - Кугрышев; Арзамасцев - Гареев, Хартикайнен - Хохряков - Филатов; Коледов - Сергеев, Ткачев - Основин - Бурдасов; Елизаров, Жарков - Кадейкин - Майоров, Шэн.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот); Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Хауден; Лисовец - Хенкель, Казионов - Павлович - Гаврус; Осипов - Блум, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Знахаренко, Парфеевец.

Шайбы: 1:0 - Бурдасов (Хохряков, 11.29, в большинстве). 2:0 - Кемппайнен (Ларсен, Умарк, 13.39, в большинстве). 2:1 - Степанов (Буйницкий, Ковыршин, 14.02). 3:1 - Хартикайнен (Семенов, Умарк, 29.26). 4:1 - Арзамасцев (Умарк, Кугрышев, 32.33). 5:1- Кугрышев (Умарк, Кадейкин, 36:01). 6:1 - Майоров (Сергеев, Кадейкин, 40.49, в меньшинстве).

Канадец Куинтон Хауден имел возможность уже на старте первого периода открыть счет. Легионер "зубров" получил пас на пятачок ворот соперников от синей линии, но не смог как следует обработать шайбу. Вскоре игрок хозяев Филип Ларсен нарушил правила, сыграв высоко поднятой клюшкой, но использовать численное большинство гости не смогли. Хоккеисты "Салавата Юлаева" свой шанс в большинстве на 12-й минуте уверенно использовали: автором гола стал Бурдасов, с острого угла отправив шайбу в ворота кистевым броском. Уфимцы увеличили свое преимущество после очередного удаления у минчан. Денис Осипов за задержку соперника клюшкой отправился в бокс для штрафников. Численный перевес уверенно реализовал Йоонас Кемппайнен. Еще до перерыва динамовцам удалась быстрая атака, которую завершил Андрей Степанов, сократив отставание в счете - 1:2. Далее уфимцы окончательно перехватили инициативу и одержали уверенную победу.

Минчане возвращаются домой и 28 ноября на своей площадке примут финский "Йокерит".

После 32 матчей в сезоне минское "Динамо" с 20 очками занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ.-0-