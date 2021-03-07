Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Гомеля" одержали победы в матчах плей-офф чемпионата Беларуси

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Гомеля" одержали победы в гостевых матчах плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодечненцы в Жлобине обыграли местный "Металлург" со счетом 4:2 (3:0, 0:2, 1:0).

Первый период встречи хозяева льда провалили, к 15-й минуте проигрывая со счетом 0:3. В команде Константина Кольцова отличились Илья Литвинов, Кирилл Никулин и Дмитрий Кузьмин. Но интрига ожила после второй трети поединка. Алексей Михнов и Евгений Астанков сократили отставание своей команды до минимума. Так что третий период прошел в весьма острой борьбе, из которой извлекли преимущество хоккеисты из Молодечно. На последней минуте матча Дмитрий Амброжейчик забросил четвертую шайбу в ворота, которые покинул голкипер "железных волков". В серии пока ведет "Металлург" со счетом 2:1.

В еще одном матче "Гомель" одержал на выезде волевую победу над "Неманом" - 3:1 (1:1, 2:0, 0:0).

Гродненцы первыми открыли счет. На второй минуте "рыси" пропустили результативный выпад Павла Зыкова. Гродненцы постарались сохранить добытое преимущество и это у них получалось до 19-й минуты встречи, когда Владислав Бойко с передачи Германа Нестерова выровнял ситуацию на льду.

Разочарованные таким ходом события, подопечные Андрея Сидоренко во втором периоде пропустили еще дважды. Оба раза гомельчане играли в большинстве. На 24-й минуте отличился Александр Скоренов, а на 37-й Герман Нестеров установил окончательный счет. В заключительном периоде, несмотря на старания хоккеистов двух команд, счет не изменился. В серии счет стал 2:1 в пользу "Гомеля".-0-