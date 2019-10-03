Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Металлурга" уверенно обыграли соперников в матчах чемпионата Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и жлобинского "Металлурга" уверенно переиграли соперников в матчах чемпионата Беларуси. Команда из Минской области возглавила турнирную таблицу экстралиги А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодечненцы считались фаворитами в поединке с "Гомелем" и сразу же после стартового свистка принялись делать все, чтобы воплотить этот статус в заброшенные шайбы. "Рыси", как могли, сдерживали "зубров". Их хватило до 10-й минуты игры. Счет был открыт динамовцем Вячеславом Грецким. До финальной сирены гости были точны еще трижды. Отличились Вячеслав Лисичкин, Станислав Кучкин и ставший автором дубля Вячеслав Грецкий. Гомельчан хватило на два результативных "выстрела" Нассера Субхи и Павла Воронова. Благодаря победе со счетом 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) "зубры" вернулись на вершину турнирной таблицы экстралиги А.

Настоящей сенсацией завершился поединок в Жлобине, где местный "Металлург" прервал шестиматчевую победную серию солигорского "Шахтера". В том, что излишне академично действовавшим "горнякам" легко не будет, стало понятно на исходе первого периода. "Стальные волки" смогли наказать гостей за небрежную игру в большинстве. В роли голеадора выступил Евгений Соломонов. Шайба Виктора Бовбеля наверняка настроила болельщиков солигорчан на оптимистичный лад, но увы. "Волков" в этот вечер было не остановить. Под прессингом "Металлурга" оборона гостей рассыпалась. Сергей Копылец, Евгений Кунцевич и Кирилл Никулин с Евгением Соломоновым не знали жалости. "Металлург" добился яркой победы - 5:1 (1:0. 1:1, 3:0), порадовав своих болельщиков, которые не зря темпераментно поддерживали своих любимцев на протяжении всей встречи.-0-