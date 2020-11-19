19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси. Матч завершился с минимальным преимуществом команды Константина Кольцова - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Молодечненцы сделали ставку на быстрое взятие ворот, и она в какой-то степени сработала. На 5-й минуте матча динамовцам удалась отличная атака, которую завершил Александр Суворов. Оформив преимущество, молодечненцы отошли к своим воротам и начали действовать вторым номером, отбивая настойчивые атаки "рысей".

Взломать эшелонированную оборону хоккеистов Молодечно у гомельчан так и не получилось, хотя моментов для этого хватало. Но прекрасно действовал вратарь "Динамо", преграждавший шайбе путь в свои владения. Таким образом, команде из Минской области удалось сохранить минимальное преимущество и отпраздновать столь долгожданную викторию.-0-