Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Юность" в чемпионате Беларуси

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли в гостях "Юность" в чемпионате Беларуси со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер сезона вел в ходе встречи в "Чижовка-Арене" - 1:0 (автор гола Егор Гайнетдинов), но пропустил в концовке матча. На 58-й минуте цифры на табло равными сделал Егор Воронов, а за 12 секунд до сирены об окончании третьего периода Артем Землянкин принес победу гостям.

Подопечные Юрия Файкова впервые в текущем сезоне обыграли "Юность".

Другие матчи тура завершились следующим образом: "Гомель" - "Неман" - 0:5, "Металлург-Жлобин" - "Лида" - 3:1, "Шахтер" - Беларусь U-20 - 4:0.

Турнирное положение: "Юность" - 89 (36), "Шахтер" - 75 (36), "Неман" - 73 (34), "Динамо-Молодечно" - 62 (37), "Гомель" - 51 (35), "Лида" - 31 (35), "Металлург-Жлобин" - 30 (34), Беларусь U-20 - 12 (35).

Очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею в группе А состоятся 29 декабря.-0-