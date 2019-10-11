Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Металлург" в матче чемпионата Беларуси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли жлобинский "Металлург" в домашнем матче чемпионата Беларуси - 3:2. "Зубры" занимают второе место в турнирной таблице экстралиги А, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Молодечненцы с первых минут постарались взвинтить темп. В первом периоде отличился форвард "зубров" Павел Печур, который успешно взял ворота соперников - 1:0. Сравнял счет нападающий "Металлурга" Дмитрий Войтехов, его начинания поддержал партнер по команде Илья Рак - 2:1.
Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб. В третьем периоде форвард "Динамо-Молодечно" Артем Волков успешно атаковал ворота соперников - 2:2.
В овертайме хоккеисты не смогли выявить сильнейшего. В серии буллитов победу одержало молодечненское "Динамо" - 3:2.
В других матчах чемпионата Беларуси "Могилев" на домашней арене победил "Лиду" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Хоккеисты солигорского "Шахтера" оказались сильнее "Гомеля" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).-0-