Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Шахтер" в чемпионате Беларуси

6 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили солигорский "Шахтер" в домашнем матче чемпионата Беларуси по хоккею со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Определяющим в игре стал второй период, в котором хозяевам удалось забросить две шайбы подряд - отличились Александр Каракулько и Эдуард Гринь. В заключительной трети поединка Андрей Феклистов сократил разрыв, но большего "Шахтеру" добиться не удалось. Благодаря этой победе "Динамо" вплотную приблизилось к топ-6 экстралиги, набрав 43 балла. Столько же очков и у гродненского "Немана", который сегодня разгромил в гостях соседей из "Лиды" со счетом 6:2.

Таким образом, за три тура до финиша первого этапа регулярного чемпионата "Динамо" и "Неман" отстают от идущего шестым "Химика" всего на очко - именно 6-е место даст гарантированную путевку в плей-офф. "Шахтер" по-прежнему идет четвертым, уступая лидирующей столичной "Юности" 8 баллов. Сегодня минчане одержали очередную победу, переиграв в гостях "Брест" с сухим счетом 3:0.-0-