Хоккеисты "Динамо-Молодечно" одолели "Пинских ястребов" в матче предварительной стадии Кубка Салея

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" в буллитной серии одолели "Пинских ястребов" в матче предварительной стадии Кубка Салея. Поединок команд группы В завершился в пользу подопечных Константина Кольцова со счетом 6:5 (1:2, 2:0, 2:3, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

То, что для молодечненцев, претендующих на попадание в "Финал четырех, игра не будет легкой прогулкой, стало понятно уже после нескольких минут матча. Опасения болельщиков динамовцев подтвердились на 13-й минуте, когда счет открыл Денис Донской. Спустя две минуты Никита Пышкайло сравнял счет, но равновесие было недолгим. Роман Шувалов вновь вывел "ястребов" вперед незадолго до сигнала об окончании первого периода.

Во второй трети поединка казалось, что молодечненцы окончательно завладели ситуацией. Артем Аносов и Артем Волков забросили по шайбе и вывели команду из Минской области вперед. Однако пинчане и не думали сдаваться, обменявшись шайбами с соперниками по ходу третьей двадцатиминутки, и на 56-й минуте матча Владимир Ровба подарил своей дружине шанс на успех, сравняв счет. В овертайме обе команды не смогли огорчить друг друга, и встречу решили буллиты. Точнее тут были динамовцы. Победный бросок на счету Николая Сытого.

В группе В состоялись еще две встречи. Гродненский "Неман" предсказуемо победил "Лиду" - 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). В рядах команды Сергея Пушкова стоит отметить хет-трик в исполнении Сергея Малявко. Кроме того, оршанский "Локомотив" не оставил шансов сборной Беларуси U-18 - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

Решающий раунд Кубка Салея состоится 29-30 августа в формате "Финала четырех". В первый день части стадии турнира победители групповой стадии встретятся со столичными "Юностью" и "Динамо". На следующий день состоятся матч за 3-е место и решающий поединок.

Место проведения "Финала четырех" будет определено после окончания группового раунда турнира. Решающие поединки примет одна из дружин квартета, которым предстоит оспаривать почетный трофей.

Действующий победитель Кубка Салея - минская "Юность". Год назад в споре за титул минские хоккеисты обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2. Столичная дружина стала рекордсменом турнира, записав на свой счет шесть побед.-0-