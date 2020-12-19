19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили минскую "Юность" в матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде преимущество "Юности" не вызывало сомнений. У подопечных Александра Макрицкого была масса возможностей оформить взятие ворот, однако минчане воспользовались ими лишь однажды. На 15-й минуте Евгений Ногачев с передач Валентина Демченко и Кирилла Брикуна открыл счет мощным броском в ближний от Никиты Толопило угол ворот.

Постепенно молодечненцы перехватили инициативу, и второй период прошел уже под их диктовку. Если в начале периода Сергей Большаков выручал свою дружину, то на 37-й минуте он был бессилен после броска Дмитрия Аброжейчика, который реализовал большинство своей команды. Впрочем, на этом молодечненцы не остановились, и через две минуты Илья Литвинов оформил гол "в раздевалку", выведя "Динамо" вперед.

В заключительном периоде "Юность" много атаковала. Хозяева площадки, пытаясь остановить минчан, много нарушали правила, но те извлечь преимущество из игры в большинстве так и не смогли. Хоккеисты команды Александра Макрицкого действовали излишне академично, и до настоящих острых моментов дело практически не доходило. Кроме того, стоит отметить молодечненцев, которые грамотно располагались в своей зоне, нейтрализуя соперников, обладающих отличным дальним броском. Когда в дело все же вступал вратарь "Динамо" Никита Толопило, то практически не допускал ошибок, сводя на нет все старания игроков группы атаки столичной дружины.

Таким образом, "Динамо-Молодечно" прервало свою серию проигрышей из двух встреч, а минчане потерпели третье поражение в пяти последних играх.-0-