Хоккеисты "Динамо-Молодечно" победили "Шахтер"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" одержали волевую победу над "Шахтером" со счетом 5:4 в овертайме и сравняли счет в серии за бронзовые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Юрия Файкова к середине второго периода уступали соперникам из "Шахтера" со счетом 0:4, но сумели перевести игру в овертайм. Динамовцы еще во втором периоде отыграли одну шайбу, а в третьем периоде Павел Печур, Александр Каракулько и Егор Воронов сделали счет равным - 4:4. В овертайме успех был на стороне молодечненцев.

Счет в серии до трех побед за бронзовые награды стал 2:2. Решающая встреча состоится 14 апреля в Солигорске.-0-