Хоккеисты "Динамо-Молодечно" стали участниками "Финала четырех" Кубка Салея

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" стали последними участниками "Финала четырех" Кубка Салея - 2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном матче заключительного тура группового этапа команда Константина Кольцова обыграла оршанский "Локомотив" со счетом 4:1 (0:1, 4:0, 0:0).

Если молодечненских хоккеистов устраивала ничья в основное время матча, то оршанцам необходимо было побеждать. И они сделали все возможное, чтобы достичь данного результата. К сожалению болельщиков "Локомотива", шайба, заброшенная Егором Гайнетдиновым в большинстве, не стала победной. Команда Константина Кольцова ударно провела второй период, забив четыре шайбы в ворота команды из Витебской области. Отличились Павел Копытин, Егор Кудин, Герман Яваш и Кирилл Никулин.

Подопечных Игоря Жилинского подвели множественные удаления и малое количество бросков по воротам "Динамо". В заключительной трети поединка они пробовали изменить ситуацию, однако матч завершился в пользу их соперников.

Также в группе В гродненский "Неман" уверенно разобрался с "Пинскими ястребами" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), а сборная Беларуси U-18 разгромила дружину "Могилева" - 8:3 (4:0, 2:1, 2:2). Однако данные результаты турнирного значения для этих команд уже не имеют.

"Финал четырех" Кубка Салея пройдет в Гомеле 29 и 30 августа. На субботу намечены полуфиналы, в воскресенье уступившие команды сыграют поединок за бронзовые медали, а победители разыграют главный трофей. За него будут бороться минские "Динамо" и "Юность", а также "Гомель" и "Динамо-Молодечно". Жеребьевка финального раунда Кубка пройдет 27 августа. Столичные команды будут разведены по турнирной сетке и сыграют с победителями групп А и В.-0-