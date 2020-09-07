Хоккеисты "Динамо-Молодечно" выиграли у "Немана" в матче чемпионата Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" одержали победу над гродненским "Неманом" со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 1:0) в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После безголевого первого периода во второй трети матча гродненцы дважды заставили капитулировать вратаря соперников. Отличились Артем Левша и Александр Малявко. Однако удержать победный счет команда Сергея Пушкова не смогла. В третьем периоде динамовцы смогли выровнять ситуацию на площадке после взятий ворот Ильей Соловьевым и Ильей Литвиновым.

В овертайме обе команды действовали с оглядкой на собственные ворота и не рисковали. В итоге судьбу матча решала буллитная серия. Тут удача улыбнулась команде из Минской области. Победный бросок на счету Игоря Мартынова.

В остальных матчах второго игрового дня первого тура оршанский "Локомотив" разгромил "Могилев" - 6:1 (1:1, 4:0, 1:0), а "Гомель" проиграл "Металлургу" из Жлобина в полесском дерби - 1:4 (0:0, 0:3, 1:1).

Напомним, что в воскресном матче открытия чемпионата Беларуси "Юность-Минск" обыграла "Шахтер" из Солигорска со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

По итогам первой стадии турнира, матчи которой пройдут с сентября по январь, четыре лучшие команды экстралиги А получат передышку перед стартом плей-офф, а четыре худших представителя сильнейшего дивизиона и четыре лучшие команды экстралиги Б в сериях до двух побед одного из соперников определят остальных четверых участников плей-офф.

Минская "Юность" 9 раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на два титула меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-

Фото Леонида Щеглова