Хоккеисты "Динамо-Молодечно" вышли в полуфинал плей-офф Кубка Президента

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно", обыграв "Гомель" в овертайме седьмого матча четвертьфинальной серии со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 1:0), вышли в следующий раунд розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды старались действовать аккуратно, ведь цена ошибки была слишком высока. Неудивительно, что до первого перерыва болельщики заброшенных шайб не увидели.

Во второй двадцатиминутке команды несколько раскрепостились и начали чаще атаковать ворота друг друга. Первыми на 21-й минуте отличились "рыси" благодаря точному броску капитана Юрия Кокшарова. Однако не прошло и пяти минут, как молодечненцы сравняли счет. Ворота гостей поразил Вячеслав Грецкий. Еще через три минуты голевая атака удалась Павлу Печуру. Но гомельчане нашли в себе силы и сравняли счет благодаря Александру Скоренову.

В третьем периоде "рыси" вновь вышли вперед после гола Егора Иванова. Но "зубры" восстановили равновесие: Илья Литвинов сделал счет 3:3.

До конца периода счет не изменился, и команды перешли к выяснению отношений в овертайме. В дополнительное время победу динамовцам принес точный бросок Артема Волкова.

В полуфинальных сериях плей-офф Кубка Президента встречаются столичная "Юность" и "Динамо-Молодечно", а также "Неман" (Гродно) с солигорским "Шахтером".

Первые матчи серий до четырех побед состоятся 11-12 марта.-0-