Хоккеисты "Филадельфии" крупно обыграли "Нью-Джерси" в матче чемпионата НХЛ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Филадельфии Флайерз" крупно обыграли "Нью-Джерси Дэвилз" в домашнем матче чемпионата НХЛ - 6:1 (2:0, 3:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард "Дэвилз" Егор Шарангович принял участие в матче несмотря на то, что накануне был отстранен от тренировок в качестве меры предосторожности после того, как его партнер по команде, защитник Кристиан Ярош, был внесен в ковид-протокол. В итоге белорусский форвард провел на льду 13 мин. 51 сек., совершив за это время два броска по воротам и два силовых приема, заработав коэффициент полезности "+1".

Хозяевам льда удалось открыть счет на 10-й минуте матча. Отличился Трэвис Сэнхайм. Вторую шайбу команда из Пенсильвании оформила на 19-й минуте благодаря Кэму Аткинсону, который по итогам встречи оформил хет-трик, еще по разу отличившись во втором (37-я минута) и третьем периодах (48-я минута). Также на счету американца голевая передача и удаление.

Помимо Кэма Аткинсона и Трэвиса Сэнхайма у победителей забрасывали Джастин Браун (27-я минута) и Оскар Линдблум (39-я минута).

В рядах проигравшей дружины голом отметился Пи-Кей Суббан (27-я минута).-0-