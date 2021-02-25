Хоккеисты "Филадельфии" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче чемпионата НХЛ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Филадельфии" обыграли "Нью-Йорк Рейнджерс" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Игра на льду комплекса Wells Fargo Center завершилась в пользу "летчиков" со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным героем матча стал вернувшийся в строй выздоровевший от коронавируса Клод Жиру. Легенда "Филадельфии Флайерз" остался без голов, однако совершил восемь бросков по воротам, выиграл 8 из 11 вбрасываний и записал на свой счет три ассистентских балла. С его передач отличились защитники Эрик Густафсон, Шейн Гостисбеер и Кевин Хэйс, ставший автором победного взятия ворот. Также у "летчиков" забросил Джеймс ван Римсдайк, которому ассистировали Шон Кутюрье и Джоэл Фараби. Тренировавшийся накануне с четвертым звеном пенсильванской команды белорусский форвард Максим Сушко участие в матче не принимал.

У "Нью-Йорк Рейнджерс" хет-трик на свой счет записал Крис Крайдер. Стоит отметить, что "конные полицейские" проводили матч без одной из своих главных звезд - Артемия Панарина. Форвард покинул расположение команды по неигровым причинам. В нынешнем сезоне российский нападающий принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросил пять шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности "-3".

"Филадельфия" находится на третьей строке турнирной таблицы Восточного дивизиона НХЛ с 21 очком после 16 матчей. У "Рейнджеров", также выступающих в данном дивизионе, 15 пунктов после 17 игр.-0-